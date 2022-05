Cyclotourisme : les quatre grandes « véloroutes » de France font cause commune

Un dossier de presse, accessible également aux professionnels du tourisme (en pièce jointe en bas d'article), s’attache désormais à présenter une offre commune qui se décline en 1001 facettes de la France à vélo à travers 4 itinéraires nationaux et européens emblématiques.



Réservées aux initiés il y a encore quelques années, les vacances à vélo séduisent de plus en plus de touristes, en quête de destinations et d’expériences plus authentiques, plus respectueuses de l’environnement et plus proches de la nature et des populations locales.



La crise sanitaire a accentué cet engouement et entraîné une explosion de la fréquentation cyclable sur l’ensemble du territoire, permettant à la France de prétendre au titre de 1ère destination du tourisme à vélo dans le monde, devant l’Allemagne.