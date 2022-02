Cyclotourisme, la Vélomaritime portée par ses Ambassadeurs

Les 340 candidats qui ont postulé devaient proposer un projet en concordance avec un ou plusieurs thèmes suivants : mon 1er voyage à vélo, les phares, la gastronomie, le patrimoine maritime et enfin la rencontre avec les savoir-faire des territoires.Le comité a sélectionné quatre groupes d’Ambassadeurs de nature différente (Emma et Renaud, un carnet de voyage à 4 mains ; Stéphanie, Carole, Sylvie et leurs ados ; Lucie, Jérémy et leur bébé Clément ; et Adélaïde en voyage à vélo solo), qui devront régulièrement poster sur les réseaux sociaux et que l’on pourra suivre aussi sur le site internet de la route. La Vélomaritime parcourtEn 2022, c’est la première année complète où la route est matérialisée par des panneaux de signalisation.