Bilan été Normandie : un équilibre entre débuts timides et pic éphémère

La part des touristes internationaux a augmenté en Normandie pour atteindre 36,8 %, contre 35,1 % en 2023. Les visiteurs étrangers les plus nombreux sont les Allemands, Britanniques, Néerlandais, Américains et Belges.



En revanche, la fréquentation des campings, un indicateur clé du tourisme, a baissé avec une chute de 14,8 % des nuitées en Normandie entre avril et mi-août, et une diminution de 5,1 % à l'échelle nationale. Les nuitées françaises dans les campings normands ont diminué de 21,5 %, tandis que celles des visiteurs étrangers ont baissé de 3,7 %.



L'hôtellerie a également souffert d'une baisse des nuitées, en particulier en avril et juillet. Toutefois, août a montré une stabilité avec une légère augmentation de 1,1 % de la fréquentation globale.



Les sites touristiques ont connu des bilans contrastés : La Cité de la Mer à Cherbourg a eu un bon été, surtout en août, tandis que les sites de mémoire comme Gold Beach et Juno Beach n'ont pas atteint leurs objectifs pour le 80e anniversaire du Débarquement. Le Musée des Impressionnismes de Giverny a également observé une légère baisse pour sa seconde exposition estivale.



Dans les meublés de tourisme, le taux d'occupation a baissé en juillet mais a augmenté en août, montrant une reprise partielle en fin de saison.