Résidences de tourisme : quid de la saison estivale ?

Les destinations de montagne ont affiché un taux d’occupation moyen de 68,2 % pour la haute saison estivale, légèrement inférieur à 2023.



Le mois d’août a cependant été plus attractif (76,4 %), avec les stations pyrénéennes se démarquant par leurs performances.



Les Alpes du Nord ont également connu une forte demande sur le mois dernierb, bénéficiant de fortes températures et d’un report de vacanciers de juillet (+4,9 points).



b[Les villes ont largement profité de l’effet Jeux Olympiques, particulièrement durant la première semaine de compétition fin juillet, avec une augmentation des réservations en Île-de-France (+13,1 points).



Le mois d’août a continué sur cette lancée, enregistrant une hausse de plus de 14 points.



Certaines régions, comme la Bretagne, ont enregistré des taux d’occupation élevés tout au long du mois (près de 87 %), tout comme les Hauts-de-France, la Normandie, et Toulouse, cette dernière ayant gagné plus de 20 points par rapport à 2023.



Les destinations rurales ont enregistré un taux d’occupation de plus de 70 % en juillet, bien que ce chiffre soit en recul de 6,5 points par rapport à 2023.



Le mois dernier, l’occupation moyenne a atteint près de 84 %, avec une légère hausse de 0,8 point. La Normandie rurale a été particulièrement populaire.



La saison des bilans ne fait que commencer...