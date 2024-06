Villages vacances France : l'été se jouera en last minute 🔑

« Nous notons depuis un an, l'arrivée d'une nouvelle clientèle, plus "haut de gamme".



Les durées de séjour diminuent de pas loin d'une journée en moyenne. Les destinations moins chères se remplissent plus vite qu'habituellement.



On voit une montée des publics aidés, qui conforte notre vrai rôle social avec nos aides aux départs en fonction du quotient familial par exemple. Le panier moyen évolue peu, mais on observe une clientèle qui se tourne vers le locatif, là encore pour des préoccupations budgétaires »

« Compte tenu de l'

le budget compte pour les familles. Partir en village de vacances ou en résidence de tourisme permet d'avoir un package tout inclus et une meilleure maîtrise de son budget »,

« Nos vacanciers peuvent profiter pleinement de leurs vacances sans compter leur dépense puisque la majorité des prestations sont comprises et maitrisées.



Ils bénéficient de la restauration, des clubs enfants, de cours de sport avec des coachs professionnels et certifiés (pouvant aller jusqu'à 15 par jour sur nos 5B), d'animations ludiques et festives... »

« les réservations pour l'été sont encourageantes à ce stade, mais la prudence reste de mise dans un contexte toujours incertain. »

Une tendance encourageante qui trahit une question de budget., observe Grégoire Mallet pour VVF.souligne Clémence Favereau.En effet,, détaille Alex Gardy, président de Belambra , dont