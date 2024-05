Eté 2024 : des réservations toujours en retard 🔑

Si l’inflation est un frein à l’anticipation, réserver de bonne heure permet de trouver des tarifs plus abordables.



« En dernière minute, les prix de l'aérien en dynamique package s'envolent. Ceux qui avaient une volonté de partir cet été, surtout les familles pour la grande partie, ont déjà réservé parce qu'ils savent que c'est en réservant à l'avance qu'on aura les meilleurs prix. Maintenant, nous sommes sur des indécis qui vont choisir un prix » , analyse la directrice générale du Groupe ÔVoyages - Thalasso n°1, qui propose actuellement des promotions.



« Sur notre site, nous sommes tout le temps en animation. Nous sommes assez dynamiques dans la promotion de nos ventes, nous donnons de la visibilité à nos produits, nos stocks, nos concepts. On crée la demande parce que si on l'attend, ça peut être compliqué » , complète-t-elle.



Le Groupe Marietton Développement n’a pas cédé à l’appel des promotions. « Nous essayons de maintenir des niveaux de prix , de ne plus faire les erreurs du passé, à savoir casser les prix en réhabituant les gens à acheter des voyages à 499 euros, parce que ce n'est pas le prix d'achat . »



Même réaction chez Selatt Erdogan de Mondial Tourisme : Les prix restent relativement élevés , on ne peut pas le négliger. Pour le moment, au mois de mai, on ne va pas commencer à dégrader nos tarifs sur juillet-août, c'est beaucoup trop tôt. »