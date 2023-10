Le SNRT devient la Fédération nationale des résidences de tourisme

La FNRT représente aujourd’hui« en dur »,par an etSa nouvelle identité visuelle est ancrée dans la France métropolitaine, avec quatre couleurs symbolisant les différentes destinations : mer, montagne, ville et campagne.Une réponse à la mutation du secteur touristique et à l'intérêt croissant des voyageurs pour les destinations locales par rapport aux destinations internationales.Dans ce contexte, la FNRT se doit de s'adapter pour maintenir l'attrait des destinations françaises.Pour ce faire, elle souhaite, par le biais d'une étude juridique sur la pérennisation des fonds de commerce des exploitants des résidences de tourisme classées, et en travaillant sur la valorisation de l'image des résidences de tourisme et des villages de vacances.Enfin, la Fédération poursuit son travail vers une. Les résidences de tourisme et les villages vacances s'engagent dans des initiatives visant à promouvoir l'achat responsable, à réaliser des économies de consommation et à partager les bonnes pratiques, notamment à travers des formations et des actions de sensibilisation.