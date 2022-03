Futuroscopie - quelle part du marché russe votre pays va-t-il perdre ? 🔑

En France, où l’on avait beaucoup misé sur les Russes, notamment sur les ultra riches, et sur les Ukrainiens (en 2012, Atout France publiait un cahier sur les 2 marchés), il est clair que l’on ne s’attend pas à un retour de ces clients, sur les trois destinations surtout où ils avaient leurs habitudes.



D’ores et déjà , la région Paris-Ile de France qui estimait à 360 000 les séjours des Russes, sur une durée moyenne de 6,4 nuits, s’attend à perdre les recettes de leurs dépenses évaluées par l’Observatoire du CRT à 142 euros en moyenne par jour. Soit un total de 343 millions d’euros de recettes.



Sur la Côte d’Azur, destination historique, très prisée par les clientèles russes et ukrainiennes, les hôteliers sont également très inquiets. Les annulations se précisent d’autant plus que les sanctions de toutes sortes notamment financières risquent de durer. Or, selon les derniers chiffres de l'Observatoire du tourisme de la Côte d'Azur, le marché russe se place au 9e rang des étrangers sur la Côte d'Azur. Il représente plus de 300.000 séjours par an. Et si plus de 1.000 résidences secondaires ont été recensées, près de la moitié des séjours se déroulent dans les hôtels, surtout 4 et 5 étoiles, et les résidences.



Enfin, la situation n’est pas plus brillante en montagne, notamment dans ces stations vedettes que sont Courchevel ou Megève.



Très fréquentées par les couches les plus aisées de la clientèle russe, ces stations déplorent des annulations en cascade dans l’hôtellerie, comme le rapporte un article de la Tribune.



A Courchevel seule, les Russes représentaient 800 000 nuitées et des dépenses faramineuses dans les boutiques et boîtes de nuit.