Cartes IGN : une appli gratuite pour explorer la France

Cette nouvelle application succède à l', téléchargée un million de fois depuis son lancement en 2015, et elle continuera d'évoluerpour proposer toujours plus d'informations et de services.Cartes IGN offre uneà travers quatre dimensions principales :permet de rechercher des points d'intérêt à proximité, de se géolocaliser et de partager sa position, ainsi que de créer et d'enregistrer un point de repère.offre à chaque utilisateur la possibilité de calculer un itinéraire piéton ou routier et d'obtenir rapidement un parcours, ainsi que le profil altimétrique pour le mode piéton. Il est également possible de tracer un itinéraire point à point en suivant ou non les routes, grâce aux saisies guidée et libre.• Avec la fonctionnalité, l'Institut donne la possibilité de remonter le temps en observant les évolutions du territoire français.Cette fonctionnalité permet de découvrir les transformations du paysage et de prendre conscience des enjeux environnementaux à travers différentes thématiques telles que la reforestation, le recul du trait de côte, ou l'émergence des énergies nouvelles.est un outil permettant de contribuer à l'amélioration des données en signalant d'éventuelles anomalies ou des changements sur le territoire.