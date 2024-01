Dans le chapitre des vulnérabilités et de l’instabilité, la reprise des grands conflits, voire des conflits d’un autre âge arrive aussi dans le trio de tête. Oui, l’humanité est repartie en guerre contre ses propres peuples, ravivant le souvenir d’époques révolues alors que l’on imaginait être entrés dans une période de paix, de sérénité, de sagesse.



Et le pire réside dans le fait que ces guerres se déroulent dans des territoires que l’on avait crus pacifiés par des gouvernements devenus enfin raisonnables.



… Bombardements sur la Russie, l’Ukraine, Gaza, attaques en Mer Rouge, crises migratoires sur le continent américain, africain, européen, conflits transfrontaliers en Asie, crise ouverte entre les deux Corée, ou Taïwan et la Chine…



Même si la guerre en Ukraine et celle au Moyen-Orient, sont les plus médiatisées et les plus impactantes pour le tourisme, les bruits de bottes continuent de bourdonner sans que l’on entrevoie réellement de dénouement et de solutions capables de ramener une paix durable.



Tandis que le terrorisme, hélas, est très loin d’avoir dit son dernier mot et fait trembler les gouvernements et les plus fragiles des touristes.