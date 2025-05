Rock, blues, soul... des routes musicales pour oublier l'Amérique trumpiste [ABO]

Enfin, quelques mots sur une destination encore méconnue celle du Delta du Mississippi. C’est ici qu’est véritablement né le blues. Clarksdale qui se situe le long de la route 61 surnommée « Blues Highway » entre Chicago et New-Orleans, abrite notamment de nombreux « Juke Joints », ces bars musicaux typiques des états du Sud. The Ground Zero Blues Club est le plus célèbre d’entre eux et pour cause, c’est un lieu hors du temps co-fondé par Morgan Freeman.



On y trouve aussi le célèbre « Crossroads » qui marque le croisement des routes 61 et 49. Plus au Sud se situe Indianola, la ville de B.B King. Un musée lui est consacré et le musicien légendaire y repose.



A quelques kilomètres de là, autre étape musicale à ne pas manquer : Cleveland. Au milieu de champs de coton, cette petite ville abrite Dockery Farms, ancienne plantation de coton de 1895 où se sont joués les prémisses du blues. Plus récent mais non moins intéressant : le Grammy Museum qui expose des artefacts et costumes d’artistes contemporains ayant marqué l’histoire des Grammy.