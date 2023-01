Découvrez les meilleures boîtes de nuit de Bordeaux

Le2022 a marqué la réouverture officielle des boîtes de nuit en France après plusieurs mois d’inactivité à cause de la crise sanitaire. Lesbordelais n’ont pas manqué ce fameux rendez-vous. Plusieurs adresses y sont à découvrir pouravec ses amis.Afin de dénicher l’endroit idéal, retrouvez dans cet article une sélection de night-clubs les plus branchés et les plus fréquentés de Bordeaux pour passer une soirée inoubliable. Par ailleurs, sortir lafait partie des activités les plus prisées de la ville. Parmi les adresses que l’on doit visiter, on peut citer par exemple :Situé au 287, boulevard Alfred Daney,, cedéveloppe un concept hors du commun. Il s’agit d’une adresse par excellence pour. The Base est un lieu recommandé pour une soirée entre amis. Ce club dispose également des terrasses ainsi que des espaces de restauration pour déguster de bons plats.Le Théatro se trouve à proximité de la Cité du Vin,de la Faïencerie. C’est un club tendance où l’on peut passer uneen compagnie de ses amis et ses proches. Une fois à l’intérieur, on se laisse emporter par son ambiance musicale et ses différents effets lumineux. Faisant partie des, le Théatro est ouvert du mercredi au samedi, de minuit à 6h du matin.Certes, la plupart des boîtes de nuit font l’objet d’un style décoratif sombre, mais la décoration qu’on voit au Cercle Bordeaux peut marquer l’esprit. C’est la raison pour laquelle cet endroit figure parmi lesde la ville. De nombreuses animations y sont programmées tous lessoir afin de passer des moments inoubliables.Visible du côté du, le night-club La Plage garantit une ambiance typiquement bordelaise jusqu’au petit matin. Il fait partie des endroits incontournables pour assister à des soirées étudiantes dans la ville.Un petit détour au 24, mène directement dans un club cubain appelé Calle Ocho. Cet endroit est tout simplement parfait pour ceux qui ont envie de vivre unedans une ambiance 100 % latino. En réalité, il s’agit d’un bar vieux d’une vingtaine d’années, mais qui propose à sa clientèle de la musique latine qui fait vibrer durant toute la soirée.Situé dans leN°1, le night-club I.Boat porte bien son nom, car il s’agit d’un bateau qui propose aux noctambules un concept original. On peut y assister à des concerts artistiques de 19h à 23h. C’est une adresse de choix pour boire, manger et danser en même temps. Ce night-club de trois niveaux diffuse une ambiance musicale très variée.