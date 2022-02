Conjoncture touristique : la France reste en tête de la course en Europe

Première satisfaction et premier cocorico, selon la Banque de France : sur les 11 premiers mois de 2021, les recettes du tourisme international atteignent 31,4 Md€ en France contre 26 Md€ en Espagne et 20,6Md€ en Italie.



Par ailleurs, la baisse enregistrée par rapport à 2019 y est plus faible : -40,4% contre respectivement -61,4% et -50,9%, signe de la capacité de résilience du secteur en France.



Comme la courbe des contaminations en France, l’évolution des recettes internationales a fluctué tout au long de l’année 2021, encore en forte baisse au premier trimestre 2021, avant d’opérer, en moyenne annuelle, un léger redressement au second trimestre, qui se confirme au cours du troisième trimestre.