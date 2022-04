Hiver 2021-2022 : en montagne, des performances de remplissage équivalentes à 2019-2020

L’ Association Nationale des Maires de Stations de Montagne vient de dévoiler un pré-bilan de la saison hivernale 2021-2022 dans les massifs français.S’appuyant sur son observatoire, monté avec Atout France, elle explique que derrière un bilan globalement très positif, dans le détail des disparités existent.Au niveau dequ’en 2019-2020* pour les agences immobilières (72% vs 68%), les logements entre particuliers (57% vs 54%) et les hôtels (67% vs 65%). En revanche,, avec un taux de remplissage de 68% au lieu de 78% en 2019-2020*.Ce tableau de bord concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l’espace montagne français.Côté massifs,(63% vs 60%). Les stations de faible altitude ont également connu un regain de fréquentation (63% vs 61%).De manière générale, en recul par rapport à 2019-2020* pour les vacances de Noël, les performances de remplissage sont montées en puissance par la suite, pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux de 2019-2020* au coursPour la première quinzaine du mois de mars (période inter-vacances), le niveau de remplissage des hébergements touristiques (60%) est quasi équivalent à celui enregistré au cours de la saison 2019-2020*.