Ça farte bien pour le 1er semestre de La Compagnie des Alpes

Le communiqué de la Compagnie des Alpes est presque un cri de victoire : « L’activité des Parcs de loisirs avait été record au 1er trimestre de l’exercice et celle des Domaines skiables a été soutenue lors du 2ème trimestre qui représente traditionnellement les trois quarts du chiffre d’affaires annuel de la division ».De fait, le CA des Parcs de loisirs entre le 1er octobre et le 31 mars 2022 connaît une progression de 29,3% par rapport à la même période de 2018/2019 pour s’établir à 120,4 M€. Sur le seul 1er trimestre, le plus actif, le CA a frôlé les 100 M€, en hausse de 40% sur la meilleure année 2018. Sur l’ensemble du 1er semestre, la fréquentation des parcs a été en hausse de plus de 10% par rapport à la même période de l’exercice 2018/2019.La dépense moyenne par visiteur a, quant à elle, progressé de 19% par rapport à 2018/2019, portée par une optimisation des canaux de vente et par un pilotage beaucoup plus fin des offres commerciales, fruit de sa stratégie digitale.