Alpes : spectaculaire come back des Britanniques dans les stations de ski 🔑

Une redémarrage immédiat constaté aussi chez les opérateurs de voyages et de séjours spécialistes du ski.



"C'est vraiment spectaculaire" lance Cécile Revol, Country Manager France de Sunweb. "Nous avons constaté une ruée vers nos sites web dès vendredi et ce week-end. Nous voyons deux phénomènes : d'une part des réservations pour février - mars, et d'autre part des Ultra Dernières Minutes pour janvier"



Chez Maeva.com, la reprise a aussi été fulgurante. Entre le 12 et le 13 janvier (date des annonces de l'allègement des restrictions), l'agence de voyage en ligne du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a constaté une hausse de 300 % des demandes de réservation de la part des clients anglais.



Alors que la clientèle d’outre-Manche représentait 25 % seulement des réservations début janvier sur Maeva.com, la tendance vient tout juste de s’inverser. A date, 67 % des réservations effectuées au mois de janvier provient du marché britannique.



Si 21 % des réservations concernent un départ d’ici fin janvier, les Anglais sont 44 % à privilégier le mois de février pour leur départ.



Du côté de MMV, on espère que l’annonce du gouvernement permettra de sécuriser la 2ème partie de janvier, également très stratégique. Pour l'heure les réservations venues du Royaume-Uni sont plus particulièrement forte sur la 2ème et 3ème semaine de février.



Le site Pierre & Vacances a aussi vu ses réservations s'envoler avec une hausse de 188 % la semaine dernière. 42 % des réservations effectuées par la clientèle britannique concernent des séjours pour janvier. Avril et Mars arrivent en deuxième et troisième position avec respectivement 25 % et 20 % des réservations.



Travelski ne fait pas exception ! " Nous avons réalisé en 2 jours plus de réservations sur Travelski.co.uk que notre plus grosse semaine réalisée avant l'annonce des restrictions" ajoute Guillaume de Marcillac directeur général de Travelfactory.



A côté de quelques ventes d'ultra dernière minute, les prises de commandes engrangées s'inscrivent essentiellement sur la 2e partie de saison en mars et avril.