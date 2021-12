Restrictions Royaume-Uni : pour Val d'Isère un "confinement partiel" qui ne dit pas son nom ?

(Secrétaire d'Etat en charge du tourisme ndlr)

Val d'Isère dépend fortement des clientèles étrangères. Ces dernières représentent 62% de notre fréquentation.La seule clientèle britannique représentent 42% de notre fréquentation. Elle est notre première clientèle devant les Français. Avec les restrictions mises en place autant dire que nous venons de perdre 42% de nos recettes et de notre chiffre d'affaires.Cela revient à nous couper de 42% de notre activité économique.C'est une véritable douche froide, c'est un vrai drame. Nous n'étions pas préparés à cette annonce. Les restaurants, les bars ont acheté leur stock, les salariés, les saisonniers ont été embauchés...C'est une sorte de confinement partiel que l'on nous impose, sans les aides gouvernementales.Jean-Baptiste Lemoynese veut rassurant sur la saison hiver. Il annonce partout que la clientèle britannique représentent seulement 15% de la fréquentation touristique... Mais cela dépend des massifs et des stations.Le gouvernement a mis en place des aides au cas par cas et j'espère que nous ne serons pas laissés de côté. Il faut que nous soyons pris en considération. Nous n'avons plus moyen d'influer à ce stade sur notre commercialisation et si rien ne bouge, nous allons aller droit dans le mur.