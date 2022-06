Vacances : 9 millions de Français partiront à l'étranger

Les Français qui voyagent via un opérateur de voyages expriment clairement leur besoin de vacances et d’évasion. Voici les principaux enseignements dévoilés par les EDV.



Les vacanciers seront plus nombreux à partir en juillet - août qu’en 2019 : +8%. Le panier moyen des vacances passe de 2 000 € à plus de 2 300 €.



Les séjours s’allongent d’une journée et atteignent 9 jours en moyenne et sans surprise les réservations sont de plus en plus tardives.



Bien qu’il soit difficile d’établir les liens de causalité, on peut attribuer ces évolutions : au « revenge travel », à l’épargne cumulée pendant la crise sanitaire, à la prise de conscience écologique : vacances plus longues mais moins fréquentes.