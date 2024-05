La croisière de luxe, un nouveau relais de croissance pour l'hôtellerie 🔑

Le luxe de ces croisières se prolongera dans le choix des destinations desservies et, surtout, l’organisation des excursions.



Four Seasons a ainsi nommé Damien O'Connor, un vétéran des croisières, pour gérer les opérations hôtelières et les excursions terrestres du navire en tant que Senior Vice President, Yacht Operations. Une équipe Four Seasons dédiée veillera à ce que les expériences à terre et les programmes terrestres soient personnalisés.



Evrima, le premier des trois yachts de The Ritz-Carlton, qui a pris la mer le 15 octobre 2022, met aussi en avant l’exclusivité des excursions. Par exemple, la visite guidée d'un musée avec son conservateur ou l’organisation d’une séance de yoga sur une plage privée.



Sur certains itinéraires, les clients peuvent aussi approfondir leur expérience à mi-voyage en passant une nuit à terre dans un hôtel.



Selon la saison, le yacht Evrima navigue en Méditerranée, dans les Caraïbes, le long de l’Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.



The Ritz-Carlton met en avant la petite taille du bateau qui permet, par exemple, « un accès unique à Mykonos, Saint-Tropez et Saint-Barthélemy ». Compter entre 18.000 et 200 .000 dollars la semaine de croisière.