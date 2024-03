Émirats arabes unis : le Groupe Aman s'implante à Dubaï

avec des vues panoramiques imprenables sur l'eau azur et la skyline de Dubaï

Avec 3,6 hectares de jardins verdoyants, Aman Dubai mettra en valeur la célèbre esthétique minimaliste et contemporaine de la marque, en utilisant des matériaux naturels et des lignes épurées pour encadrer le paysage urbain et les vues sur le front de mer.



Faisant appel à la pierre locale dans une palette de tons rappelant les nuances du désert, le design relie des espaces souterrains et des cours intérieurs à de sublimes jardins qui descendent jusqu'à la plage, s'étendant jusqu'aux espaces privés