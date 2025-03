Dubaï : la destination estivale idéale pour le bien-être

Informations générales sur la destination

L’Emirat de Dubaï est situé sur la côte du golfe Arabique à la rencontre entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Cette destination est très complète car elle combine activités nautiques, sportives, traditions arabes ancestrales, événements internationaux, le tout dans un cadre de modernité et de services haut de gamme. De plus, cette ville est très accessible grâce à son hub aérien (DXB) et la variété des compagnies aériennes qui le desservent telles que : Emirates (depuis Paris CDG, Nice-Côte d’Azur et Lyon Saint-Exupéry), Air France (depuis Paris CDG), Transavia (depuis Toulouse et Marseille) et Flydubai (depuis Bâle Mulhouse) qui opèrent en liaisons régulières.



Dubaï est une ville toutes saisons où il est possible de s’évader et de sortir de son quotidien. Des activités intérieures et extérieures sont adaptées à la saison estivale pour maximiser l’expérience client. Cette ville possède tous les atouts pour attirer l’ensemble des types de clientèles (affaires ou loisirs) le temps d’un séjour. Voici des idées d’activités pour l’été à venir.