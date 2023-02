Dubaï : le groupe Barrière ouvre sa première brasserie Fouquet’s

A la carte, des plats alliant tradition et modernité, comme les escargots de Bourgogne, la terrine de foie gras de canard, la soupe à l’oignon, le pâté en croûte maison, le tartare de bœuf préparé devant le client, les crêpes Suzette ou encore le mythique mille-feuille du Fouquet’s...



Pour rappel, propriété du groupe Barrière depuis 1998, Fouquet's se décline dans 11 autres destinations : Cannes, La Baule, Toulouse, Marrakech, Courchevel, Enghien-les-Bains, Montreux, Abu Dhabi, Saint-Barth, New York et Dubaï.



Barrière est une marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC). Les deux Groupes comptent près de 6 500 collaborateurs et ont enregistré un chiffre d’affaires de 1,29 milliard d’€ au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2022.



Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière et Dominique Desseigne, Barrière a célébré en 2022 ses cent-dix ans. Il regroupe aujourd’hui 32 Casinos, 1 Club de Jeux, 19 Hôtels (pour la majorité des 5 étoiles et un Palace à Courchevel ) et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris.