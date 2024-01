Dubaï : Jumeirah veut doubler son portefeuille d'ici 2030

. 2023 a été marquée notamment par l'acquisition, par Jumeirah, du Richemond à Genève, actuellement fermé pour une rénovation complète, l'achèvement des résidences du très attendu Jumeirah Marsa Al Arab à Dubaï (elles ouvriront prochainement), l'ouverture de Jumeirah Makkah à La Mecque - la première propriété du groupe en Arabie Saoudite - et les rénovations du Jumeirah Dar Al Masyaf, Jumeirah Mina A'Salam, et des Malakiya Villas, à Dubaï. parmi lesquels des resorts de bord de mer, des hôtels urbains et des résidences de luxe au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.Son portefeuille comprends des établissements prestigieux comme l'hôtel emblématique Burj Al Arab Jumeirah, de somptueux palais arabes comme Madinat Jumeirah à Dubaï, mais aussi un resort contemporain sur l'île paradisiaque d'Olhahali aux Maldives et aussi un établissement qui reflète la dolce vita italienne sur l'île de Capri.Le groupe Jumeirah qui se veut synonyme d'excellence du service et d'expériences exceptionnelles pour tous ceux qui franchissent les portes de ses établissements, propose également une