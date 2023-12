« C'est un des éléments qui peut contribuer à rendre visible cette mobilité alternative ou cette combinaison de mobilité et cette fluidité d'accès.Mais ça ne peut pas être la seule solution, car on peut connecter tous les transports qu'on veut. Il faut qu’ils existent, il faut que la fréquence des trains soit suffisamment importante pour desservir le territoire.Ça nous dépasse, c'est une compétence de la région pour les TER et de la SNCF pour les TGV. Et c’est de l’associer avec d’autres initiatives comme Ski M’Arrange (séjours en décalé et flexibles en dehors des pics de fréquentation) qui portera ses fruits. »« À ce stade, l’important c’est d’impulser des initiatives et changer les comportements. C’est quelque chose qui doit se construire dans le temps continu.On sait que le prospect est prêt à réserver son transport dès lors qu’il a réservé son hébergement, et l’intérêt porté au dispositif par les centrales de réservation des stations est remarquable et prometteur.Ce dont on peut se réjouir également, c’est le nombre de stations qui ont installé la solution sur leur site, il y en avait 7 en fin d’hiver dernier et il y en aura probablement 25 cet hiver. »