Cette échéance, déjà ambitieuse a été choisie du fait que l’adaptation des dameuses, les tests, les mises à l’épreuve, les corrections, puis la mise sur le marché, puis dix ans pour le renouvellement total du parc, rendent difficile la réduction du processus.



Nous ne pouvons hélas pas intervenir sur des sujets qui nous échappent tel que le développement de technologies alternatives. Nous, DSF, faisons les efforts de notre côté pour montrer l’exemple.

L’arrêt provisoire des remontées peu empruntées est déjà mis en place par certaines stations, sans qu’il soit cependant nécessaire de limiter l’espace dédié à la glisse. Mais chaque station est différente. Tout est question de bonnes pratiques et nous les partageons entre toutes les stations.

Les remontées accessibles l’été sont de plus en plus nombreuses, plus inclusives pour tous et pour toutes les activités. Ce n’est pas pour autant que le chiffre d’affaires est plus important.

dont la moitié pour la seule station de Chamonix ! Certains territoires auront besoin de renforcer leur offre estivale de remontées, d’autres pas du tout.

Non, pas à ce jour. Quel sera le coût de la dameuse propre ou du kilo d’hydrogène dans dix ans... c’est difficile à dire. Ce que l’on peut déjà mettre en place aujourd’hui n’implique pas forcément des dépenses énormes. Certaines adaptations coûteront très cher, d’autres non. Ce que nous voulons avant tout, c’est avancer.