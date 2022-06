Le train : solution de transport durable pour les stations de montagne ?

Actuellement, seuls 8 % des Français envisagent de changer de mode de transport pour se rendre sur leur lieu de vacances en hiver, mais si l’offre de train était mieux adaptée, ils seraient 51 % à passer le cap. Une volonté encore plus forte chez les 18-24 ans qui seraient 76 % à pouvoir l’utiliser si l’offre était idéale.



Ce changement d’habitude est conditionnée par une amélioration notable et rapide de l’offre ferroviaire et des autocars entre les gares et les stations. En effet, l’accès en transports en commun pour venir séjourner à la montagne relève aujourd’hui du parcours du combattant.



Interrogés sur les améliorations qui les inciteraient à prendre d’avantage le train, 35 % des Français souhaitent une logistique facilitée dès le départ de leur domicile, 29 % aimeraient des trajets plus directs et 17 % davantage de choix d’horaires.



Un enjeu que l’on retrouve également à l’arrivée en station, où 16 % des vacanciers souhaitent une amélioration de la mobilité sur le « dernier kilomètre » et des facilités de déplacements sur place. Sans parler du prix qui reste un critère de choix pour 43 % des Français.