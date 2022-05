Intention de départs : la montagne à la 3ème place !

Signe d’un effet de rattrapage après deux années de pandémie frustrantes, les partants français renvoient clairement le besoin de couper et de profiter de leurs congés.



De ce fait, la durée de séjour est en augmentation, avec plus de la moitié des individus interrogés sur l’ensemble des marchés ayant prévu de partir 9 jours et plus (voire beaucoup plus > 15 jours), à l’exception des Anglais qui projettent majoritairement un séjour compris entre une et deux semaines.



La part des vacanciers envisageant la plus forte progression en termes de durée par rapport à leurs habitudes sont les hollandais, puisque plus d’1⁄4 d’entre eux l’estiment supérieure à leurs habitudes. En corollaire, le budget alloué aux vacances est orienté à la hausse (pour 15 % des partants Français sondés et jusqu’à 30 % des Hollandais).