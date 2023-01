Tignes lance GoTignes.net, sa solution de transports responsables sur-mesure

"GoTignes.net doit devenir le compagnon n°1 des voyageurs qui vont venir profiter de Tignes, hiver comme été. Cette solution est simple et ergonomique qui rejoint totalement la stratégie de Tignes sur le développement de séjours durables



« Nous sommes heureux que Go Savoie Mont Blanc ouvre la voie et soit plébiscité par des grandes stations internationales. Notre réelle satisfaction à l’agence Savoie Mont Blanc est d’être un starter, un catalyseur pour notre territoire afin que les professionnels du tourisme s’emparent de cette solution unique en Europe.



Aussi, nous sommes ravis que la station de Tignes ait choisi ce Maas, un service de compagnon de transport vertueux pour ses clients qui propose l’organisation et la réservation du voyage, tout en proposant des trajets les moins carbonés possibles

La technologie d’Antidots permet à tout acteur du tourisme de proposer une expérience de réservation complète et de devenir sa propre agence de voyage en ligne.et permet à un voyageur de réserver et payer son trajet au départ de n’importe quelle destination dans le monde, une première à l’échelle européenne." Frédéric Porte, directeur général de Tignes Développement.” Vincent Rolland, Président du Conseil départemental de la Savoie, et Co-Président de Savoie Mont-Blanc