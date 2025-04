Alain Roué, PDG du réseau de transport Océlorn, est décédé vendredi soir

Alain Roué avait rejoint en 1984 l’entreprise familiale, fondée en 1968 à Landivisiau, avant d’en devenir cogérant en 1989. En 1994, il avait repris l’entreprise et l’avait progressivement développée par l’acquisition d’environ trente sociétés au fil des années. Aujourd’hui, le réseau Océlorn regroupe plus de 650 collaborateurs et dispose d’un parc de 620 véhicules.



Parallèlement à ses activités professionnelles, Alain Roué avait exercé des fonctions électives et associatives. Il avait été conseiller municipal à Landivisiau de 1989 à 2001, puis avait siégé à la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix à partir de 2004, avant d’être élu à la CCI de Brest, puis à la CCI métropolitaine Bretagne Ouest. Il était également membre du Medef depuis 2021.



Il avait occupé le poste de vice-président du conseil de surveillance du Stade Brestois ainsi que celui du centre de formation Rennes Formation Ouest. En 2020, il avait été élu pour trois ans à la présidence de la Fédération nationale des transports de voyageurs Bretagne. Depuis 1996, son entreprise assurait le transport officiel du Stade Brestois.