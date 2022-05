Liligo dévoile les tendances des vacanciers pour l'été 2022

Dans le même temps, 42% des Français ayant l’intention de voyager prévoient de partir à l’étranger, soit 19% de plus que l’été dernier. Les voyageurs Français sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter l'Hexagone pendant leurs vacances, soit 65% pour les 18-24 ans contre 42% des plus de 65 ans.



Avec un aller-retour à 639€, soit -18% par rapport à 2019, Montréal est la destination 2022 la plus prisée, alors que l’Europe du Sud (Espagne, Grèce, Portugal) et les DOM TOM (Réunion, Guadeloupe) restent omniprésents dans le classement.



D’autre part, le recours à l’avion est plus envisagé que l’été dernier : 22% des voyageurs sondés opteront pour la voie des airs (+6% par rapport à 2021).



Faisant écho aux envies de voyages des plus jeunes vers l’étranger, le choix de ce moyen de transport grimpe à 50% chez les 18-24 ans contre seulement 20% chez les plus de 65 ans.