Tourisme durable : 2022, l’année de la prise de conscience ?

Prenant acte des urgences environnementales et de la nécessité d’évoluer, le secteur cherche à s’adapter.



On voit de plus en plus d’acteur revendiquer une politique RSE (responsabilité sociale des entreprises) ambitieuse.



Cette année encore, Atout France et Logis Hotel étaient main dans la main pour aider le monde de l’hôtellerie-restauration à opérer sa mue.



D’autres se posent la question des labels : comment les unifier et faciliter la compréhension par le secteur et surtout ses clients des actions mises en place ?



Et TourMaG, modestement, a essayé d’accompagner les professionnels du tourisme dans leur transition. De manière didactique, nous avons voulu expliquer les enjeux, et vous donner des astuces pour aller plus loin.