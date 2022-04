Comment réduire votre empreinte numérique ?

Il y a 20 ans, nous tâtonnions tous avec les outils numériques.Aujourd’hui leur usage est devenu une normalité, c’est notre quotidien, dans la vie de tous les jours et au travail.Avec la pandémie, les confinements et la généralisation du télétravail et des visioconférences, le numérique est devenu indispensable.Bien sûr, il est utile et nécessaire. Il permet de pouvoir continuer à travailler, il permet de faciliter les échanges et de rester informés.Mais si on se penche sur son impact environnemental, le constat est vertigineux.Un pourcentage appelé à augmenter de manière significative avec la 5G (qui nécessite de nouveaux aménagements, de nouveaux appareils et fera circuler plus de données).Alors, on fait quoi ? Il existe des actions simples et des outils clés en main pour commencer à réduire son impact et prendre conscience des enjeux. On vous en a trouvé quelques-uns, à vous de les tester !