Kairn : 5 conseils pour un contenu numérique responsable

Pour toucher le plus de monde avec plus de sobriété éditorial, le meilleur allié, c'est le design et l’architecture d’un site, pour faciliter le parcours client (dans le jargon, on parle d’UI et d’UX).



S’appuyer sur des fonctionnalités plus douces et moins agressives, par exemple, peut permettre « d’inciter à prendre le train, en faisant en sorte qu’il apparaisse comme plus facile et plus désirable que l’avion » notent les cofondateurs.



Pour valoriser la location de vélo quand on parle d’un séjour, on peut faciliter la circulation sur le site par le contenu (éditorial et le design), ou jouer sur le visuel avec des illustrations.



Pour Sébastien Repeto, « Il faut savoir avancer par étape et donner du sens » : prendre le temps de la réflexion, ne pas répondre aux injonctions, avoir un regard global sur une stratégie digital...



Et surtout, faire des choix : « On ne cochera jamais toutes les cases, mais on peut essayer d’aller dans le bon sens » , résume Cédric Chabry.