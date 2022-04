Les écolabels vont-ils être les arbitres du tourisme ?

La conscience sociale devient de plus en plus importante sur ces thèmes. Je pense que les questions environnementales dans le tourisme vont arriver bien plus vite que nous l'avions imaginé,

L'adoption de badges, démontrant des performances plus ou moins élevées concernant les repères environnementaux, fait que les affirmations de durabilité des entreprises semblent plus dignes de confiance.



Cela augmentera la demande pour leurs produits et services,

Clé verte, Ecolabel Européen, Green Globe... Les stickers et autres badges sont de plus en plus nombreux à figurer sur les devantures des hôtels, des annonces sur les sites ou même les plages.Apparues dans les années 90, ces certifications ne cessent de se développer. nous expliquait Paul Arseneault, le vice-président du MT Lab.S'il ne faut pas tomber dans le greenwashing, ces mises en avant et leurs développements mettant surtout en avant une chose : le consommateur souhaite une offre toujours plus durable." commente Ralph Hollister, analyste des voyages et du tourisme chez GlobalData.