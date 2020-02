Hôtellerie : 4 labels fiables de tourisme durable (0.99€) Ecolabels, éthique et handicap Rédigé par Juliette Pic le Lundi 3 Février 2020



L’hôtellerie adore exhiber ses labels, comme autant de preuve de qualité. Avec les étoiles – qui commencent à se perdre régulièrement, et les petits autocollants estampillés tel ou tel guide de voyage reconnu, les hôteliers donnent autant de gages à leur client… Mais est-ce vraiment un gage ?



Difficile de s’y retrouver, alors même s’ils ne sont pas toujours aussi fiables qu’on pourrait le croire, les labels institutionnels sont encore ceux dont l’objectivité ne peut a priori pas être remise en cause.



Pour se faire une idée, nous avons décidé de nous pencher sur un écolabel européen, national, un marqueur du handitourisme et une classification citoyenne d’établissement « responsables », qui nous semblent être un bon début, lorsqu’on chercher à se distinguer et à trouver son bonheur dans la jungle des labels.

Ce contenu est payant TourMaG.com propose à ses lecteurs du contenu premium : dossiers spéciaux, ebooks...



Pour accéder à ce contenu, cliquez sur le bouton "Acheter"

Après votre paiement, cliquez sur "Retour sur le site du commerçant" ou retournez sur l'article pour le consulter. Il sera disponible pendant 24h.

Hôtellerie : 4 labels fiables de tourisme durable (0.99€) Rédigé le Lundi 3 Février 2020