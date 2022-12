Entre autonomie et folklorisation : le tourisme sur le fil

« On vient avec de bons sentiments et plein d'espoir, mais l'outil touristique n'est pas une baguette magique positive, il y a une réalité sécuritaire

Au Mali, par exemple, avec l'islamisme qui progresse, les touristes viennent moins. Alors oui, l'autonomie est nécessaire mais il reste des attentes (où sont passés les touristes promis ?), de la rancœur voir de l'hostilité. »

« Le tourisme a un énorme impact : sur l'accès à l'éducation et sur le bien-être, sur l'identité locale : en parlant d'elle, la population voit ce qui lui manque ou ce qu'elle a. Et, plus généralement, sur les voyageurs eux-mêmes, qui changent de regard. C'est une réalité politique : en posant des questions, les voyageurs comprennent qu'ils ont une responsabilité, et en parle. »

En se tournant vers des territoires qui ont besoin d’aide au développement, se pose souvent la question sécuritaire, avec des fréquentations en dents de scie, qui compliquent l'évaluation des besoins et des attentes des populations locales sur l'activité de tourisme.indique Kévin Girard, Point Voyage.Le tourisme équitable permet alors d'ouvrir des voies.En accueillant des touristes, le territoire devient une destination. En investissant des territoires complexes, et en amenant le voyageur à la regarder autrement, le tourisme équitable créé de nouvelles destinations.Il permet aussi d'ouvrir des regards, et pourquoi pas, de servir à des revendications plus politiques. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Grande Traversée de la Palestine dont nous a parlé George Rishmawi, DG du Palestinian Heritage Trail Pour Tetratkys, sur ce parcours précis,Bien sûr, chaque touriste revient avec l'expérience qu'il veut et avec le regard qu'il veut, mais le tourisme équitable et solidaire prouve à lui seul quetout le monde se parle, échange et se nourrit de l'autre.