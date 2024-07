Quels sont les pays les plus sûrs pour voyager ?

Selon les données compilées dans notre index, l'Islande est actuellement le pays le plus sûr au monde, avec un score de 18,23 points sur 100, suivie de Singapour (19,99 points) et du Danemark (20,05 points).



De plus, 12 des 15 pays les plus sûrs au monde se trouvent en Europe, y compris la Suisse, qui est le 5ème pays le plus sûr avec un indice de 20,51 points.



Le Bhoutan (22,98 points) et le Qatar (23,33 points) figurent également dans ce top 15, se distinguant ainsi comme des destinations très sûres pour les voyageurs du point de vue sécuritaire.