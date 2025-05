Expert d'une destination : comment se former, se spécialiser et en faire un levier de vente ? [ABO]

La valorisation de l’expertise passe aujourd’hui impérativement par les supports numériques.



Isabelle Jaecques, directrice commerciale d’Eden Tour, l’affirme : « Nous mettons en avant nos spécialistes sur tous nos canaux — site internet, blog, newsletters, réseaux sociaux — et disposons aussi d’un outil interne qui permet à nos équipes de repérer facilement l’expert adapté à chaque projet client. »



Chez Voyages Couture, Barbara Roussel mise sur l’authenticité pour asseoir le positionnement hautement personnalisé de son agence : « Nous partageons régulièrement des anecdotes vécues, des conseils concrets, des retours terrain. Je parle souvent des guides locaux que je recommande en les appelant par leur prénom, en évoquant leur histoire. Cela donne de la profondeur à nos recommandations et montre qu’on connaît vraiment la destination. »



Elle multiplie aussi les formats : « Je participe à des podcasts pour raconter mes expériences sur le nord-est du Brésil ou la côte verte, par exemple. Ça montre que je vis ces destinations au quotidien. »



Frédéric d’Hauthuille, chez Monde Authentique, complète : « Nous valorisons nos conseillers en mentionnant leur expertise terrain. On explique clairement aux clients que tel vendeur part régulièrement dans telle région. Et on crée des passerelles entre les destinations et les conseillers : “Si vous avez aimé tel voyage avec X, attendez de découvrir telle autre destination avec Y.” C’est une manière concrète et rassurante de valoriser le savoir-faire de l’équipe. »