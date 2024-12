Comment les formations Prodesti séduisent les agents de voyages

dos au mur

En tant que représentant de réceptifs, connaisseur de l'Amérique du Sud, j’ai été amené à former beaucoup d’équipes de nos clients tour-opérateurs et agences de voyages.



Mais on me demandait bien souvent de les former sur trois pays en deux heures… ça ne servait pas à grand-chose, à part à faire du matraquage d'informations et tout le monde était très frustré

Nous avons commencé avec l'Amérique du Sud et après, nous nous sommes beaucoup développés sur le reste du monde. Aujourd’hui, nous proposons 27 destinations

Dans la première, le formateur aborde toutes les informations générales de la destination, les points d’intérêt classiques du pays, que l’on peut retrouver dans un programme en GIR par exemple, mais il va les aborder en profondeur

Pendant la pandémie, lorsque leurs activités s’arrêtent et qu’ils se retrouvent «», l’idée defait son chemin. «», poursuit le PDG.Avec ses associés, il commence à développer, qu’ils connaissent sur le bout des doigts, pour y avoir vécu longtemps.Après un sondage parmi leurs clients et une étude de marché, les voilà qui se lancent. «», ajoute Luis Roche.La plupart des formations sont proposées en, hormis quelques destinations commeLa première session a été baptiséeet la seconde. «», détaille Luis Roche.Au cours de la session spécialiste, le niveau monte d’un cran : le formateur va s'intéresser à desque l'on peut trouver dans une extension ou pour des voyageurs qui vont rester plus longtemps sur place, avec un programme enrichi ou sur-mesure.