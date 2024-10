Devenez un spécialiste avec Prodesti : Formations d’expertise destination pour les professionnels du tourisme

Partenariat Air Europa / Prodesti : La compagnie aérienne Air Europa présentera son produit lors des prochaines formations Brésil, Colombie, Pérou, Mexique, Argentine, et Etats-Unis Floride et Vieux Sud, afin de vous faire découvrir ses services de vols internationaux sur les destinations concernées :

Les participants aux 2 sessions connaisseur et spécialiste des ces formations, ayant obtenu la meilleure note à l’évaluation finale gagneront un vol international (taxes aéroportuaires non-incluses) aller / retour afin de découvrir sur le terrain la destination sur laquelle ils se sont formés !

Vols à gagner * :



Formation Pérou (4 et 7 novembre) : 1 billet Paris / Lima / Paris

Formation Mexique (13 et 29 novembre) : 1 billet Paris / Cacun / Paris

Formation Etats-Unis Floride et Vieux Sud (19 et 21 novembre) : 1 billet Paris / Miami / Paris

Formation Argentine (26 et 28 novembre) : 1 billet Paris / Buenos Aires ou Cordoba / Paris

Formation Colombie (17 et 19 décembre) : 1 billet Paris / Bogota ou Medellin / Paris