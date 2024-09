Prodesti : reprise des formations en ligne d’expertise destination, inscrivez-vous vite !

Profil des clients et des stagiaires de Prodesti

La valeur ajoutée des formations d’expertise destination by Prodesti

Puis viendront le Brésil, la Thaïlande, la Colombie, le Sud-Ouest des Etats-Unis, le Pérou, l’Australie, la Tanzanie, etc. : 23 destinations au total. Prodesti prépare… une fois qu’on a essayé Prodesti, on ne s’en passe plus !: plus de dossiers confirmés, augmentation des compétences et épanouissement des agents de voyage qui ont le sentiment d’avoir suivi une formation liée à 100% à leur métier.Prodesti forme de agents de voyage en contact direct avec leur clients potentiels, novices ou déjà connaisseurs, mais aussi des agents B2B, des producteurs, des commerciaux :, avec cartes géographiques, descriptions d’excursions et de programmes, tarifs, exemples d’hôtels, etc.afin de booster vos ventes sur une destination en particulier.lors de la formation, parfois plus de 400 pages qui servent de– véritables experts de leurs destinations.: ils abordent les points positifs et négatifs, les pièges à éviter, les tips de vente, les nouveautés et changements à prendre en compte.. Saba Karera revient du Rwanda, Adèle Clément est en ce moment en Argentine, Luis Roche sera au Pérou en octobre, Gaël en Colombie et au Panama en octobre et novembre, Johann Chabert part 3 mois au Japon et autres pays d’Asie à partir de décembre, Alexis Encinas sera en Inde en fin d’année, etc.. Vous trouverez leurs profils sur prodesti.fr/nos-formateurs