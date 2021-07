Barbara Roussel, a d’abord fait ses armes, dans la grande Distribution au sein de l’entreprise Boulanger, puis d’Hyper Media.



Le Service Après Vente lui a permis de développer la relation client et un vrai sens du service.



Dès 2002, elle intègre la société Cma-Cgm et le monde du transport de container. Elle y parfait son sens du service client, jusqu’en 2013 où l’une de ses amies, Laurence Palandjian, une ex Aventuria, lui propose de développer un Tour Opérateur.



Laurence a la connaissance du métier, la technique, les produits, Barbara a le sens du service client, et maîtrise la communication. C’est une belle complémentarité.



En avril 2014, naît donc Voyages Couture, une agence de voyages en ligne "à échelle humaine", spécialisée dans le sur mesure. Faire du voyage une expérience unique, personnalisée et à l'écoute des souhaits des voyageurs... c'est ce qu'incarne Voyages Couture !



Dès le départ, la destination phare de Voyages Couture, est la Birmanie.



Destination peu connue des voyageurs, c'était un défi de taille ! Combinaison gagnante, puisque c'est à travers cette magnifique destination que s'est forgée Voyages Couture. Grâce à des programmes hors des sentiers battus, l'agence a réussi à proposer une expérience unique aux voyageurs.



Une immersion dans le pays, à la découverte de ses multiples facettes, le tout dans le respect des ethnies locales. Grâce à des services exclusifs, une écoute approfondie et la passion du voyage, l'agence cousue main est devenue réalité.



2017 est l’année du changement. Barbara et Laurence décident de se séparer et c'est Barbara qui aux rênes de Voyages Couture.



Elle fusionne alors avec Amériques Aventure et ses 2 marques, prend la tête d’Amériques Aventure, et monte une équipe de choc, avec des collaborateurs précieux qui en font toujours partie.



2018, c’est la rencontre avec une blogueuse de talent, Little Gypsy. Morgane rêve de voyager avec sa fidèle communauté. Barbara et Morgane décident donc de lancer « les Voyages de Little Gypsy", et le succès est phénoménal. En moins de 24 heures, les départs sont tous remplis. L'opération est réitérée en 2019, toujours avec le même succès.



En 2020, l’entreprise est en plein essor, Barbara décide d’ouvrir une belle agence avec pignon sur rue à Marseille. Avec le rêve de devenir, un jour, l'agence de référence du voyage sur-mesure à Marseille.



Les locaux sont trouvés en janvier 2020, et ouvert le 09 mars 2020. Pile au moment où l’ensemble du secteur du tourisme est touché de plein fouet par la pandémie mondiale de la Covid-19. Cette crise a été néanmoins l’occasion pour Voyages Couture de se réinventer afin de faire face à cette situation.



Dans un premier temps en développant l'expertise sur les territoires européens et français. Puis ensuite, en se séparant de son ex-associé Jean-Francois Lecomte, à qui de gros différends l'opposent. Elle restructure l’entreprise, se bat pour garder l’équipe fidèle et motivée et donner un nouveau départ à l'entreprise.



2021, se place sous le signe de l’espoir et du développement, avec le lancement d'une nouvelle marque : Amériques Aventure, qui portera aussi le nom de la raison sociale. Une nouvelle marque qui permet de se positionner sur les Amériques. Barbara étant une spécialiste du Brésil et chacun de ses collaborateurs possédant une expertise en Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amériques du Sud.



L'idée est de pouvoir accompagner les voyageurs avides de découvertes à la rencontre de ces territoires. Le tout en étant moins généraliste que sous la marque Voyages Couture. Une nouvelle aventure très prenante, et qui est en quelque sorte un pari sur l’avenir !