Dialogues du Tourisme Équitable : calculer son impact pour changer de logiciel

Pour Dominique Tillet, Directeur du pôle Information Observation du CRT Occitanie, le calcul d’impact est nécessaire à une époque où le tourisme est pointé du doigt et doit trouver un nouvel équilibre.



« Il faut mettre en valeur le rôle du tourisme sur l’économie d’un territoire. Mesurer l’économie, c’est savoir comment on change de logiciel. Des millions sont injectés, mais à qui bénéficient-ils ? Il faut se pencher sur la question des transports, mais aussi de l’approvisionnement local, mettre en place des outils et des dispositifs comme vecteurs d’accompagnement » .



Et de reprendre un exemple régional : l’Occitanie travaille à des billets spécifiques pour découvrir la région. Une proposition bénéfique du point de vue certains acteurs, mais pas tous : la SNCF souhaite que les prix pratiqués ne lui fassent pas perdre d’argent. Pour défendre le projet, il faut donc justifier des choix, et « mesurer, pour sortir du ressenti et rester objectif ».



Pour les intervenants et les réceptifs, TO ou agences qui s’étaient déplacés, trouver le bon indicateur reste compliqué à leur échelle. Il est donc important de se réunir, comparer ce qui est comparable et trouver les bons indicateurs ensemble.



La rencontre entre les différents acteurs : les populations, les professionnels du tourisme, les institutions est pour les personnes présentes l'élément clé.



Atout France et France Tourisme Observation, l’Insee et ATR se réunissait début décembre pour tenter de poser les premières pierres et mettre en place les outils pour que le tourisme équitable et solidaire puisse prendre son envol.