Grandes Latitudes : expliquer le tourisme solidaire, un enjeu

C’est donc un tout nouveau métier pour l’équipe de Grandes Latitudes, habituée aux vacances en colonies pour les adolescents.



Le rapport est plus complexe et il a fallu apprendre. « Ceux qui nous ont professionnalisés, ce sont les réceptifs locaux (ndlr : Rencontre avec Dago, agence de voyages solidaires locale, réceptif de Grandir Aventure et de Grandes Latitudes), assure Jean-Christophe Naal. Ils savent comment gérer les adultes, ils sont plus structurés que nous sur la question ».



Y compris sur la logistique. Car non, on ne loge pas des adultes dans les mêmes hébergements que les ados. Pas de maison à 4 ou 6 par chambre, mais dans le confort d’écolodges qu’il a fallu trouver.



Outre la logistique, il y a le rapport avec les adultes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts n’ont pas été simples !



« Ils n’écoutent rien ! s’amuse Jean-Christophe Naal. Ils sont beaucoup moins attentifs que les adolescents : ils ne sont plus habitués à ce qu’on leur donne des directives, ils n’écoutent pas et ils ont moins la notion de la responsabilité.



Ils sont moins flexibles et s’adaptent moins aux mesures de sécurité » , assure-t-il.



Comme lorsque l’équipe conseille aux voyageurs de ne pas mettre de bijoux dans tel quartier, parce que même faibles, les risques existent. Et qu’ils n’en tiennent pas compte, ont inévitablement un problème et demandent que l’assurance prenne en charge.