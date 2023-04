Seine-Saint-Denis Style : un réceptif à base de popopopop

Fortes de ce constat et des richesses trop souvent méconnues que recèle la Seine-Saint-Denis, les équipes de Grandira partent à l’assaut d’un nouveau métier, celui de réceptif.



« Ce sont nos contacts à Madagascar et dans nos différentes destinations qui nous ont appris le métier » s’amuse Jean-Christophe Naal.



Tout comme le virage entre Grandir Aventure et Grande Latitude, les CSE et les CE sont à l’origine du projet, qui devrait voir le jour cette année et proposer des séjours de 8 jours en 2024.



« Nous nous adressons aux CSE de province. Grâce à notre implication en local, nous pouvons profiter de l’arrivée des jeux olympiques et proposer des visites originales. »



Montrer les richesses et le dynamisme de la Seine-Saint-Denis, c’est aller à la rencontre des associations de street-art, avec l’Office du tourisme de Seine-Saint-Denis.



« Nous voulons revendiquer nos origines, et contrer les clichés qu’on entend souvent sur la Seine-Saint-Denis, ajoute Jean-Christophe Naal.



La vie est pleine de compromis : on vient tous d’environnements très différents, mais on peut créer un écosystème avec et sur nos différences. C’est ça que nous voulons faire passer ».



Grandira a changé de stratégie pour son nom. Après Grandir Aventure, Grandir Ailleurs ou Grandes Latitudes, ce sera donc Seine-Saint-Denis Style , en hommage à NTM, mythique groupe de hip-hop du département.



Un groupe et un département qui se ressemblent : pas toujours facile, c'est vrai, mais talentueux, créatif, engagé et plein d'humour.