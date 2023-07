ATES : le tourisme équitable se porte bien !

Une triennale 2020 - 2022 se termine, une autre s’entame, pour la période 2023 - 2025.



L’association souhaite recentrer son activité sur l’accompagnement à l’innovation, les échanges de bonnes pratiques et la production de contenu.



L’ATES affirme que, durant cette triennale 2023 - 2025, elle « déploiera des activités permettant d’accroitre la notoriété du tourisme équitable, d’encourager les acteurs de la filière à innover collectivement et d’accompagner les professionnels du tourisme de l’économie sociale et solidaire dans leur démarche de progrès pour des pratiques plus équitables » .



Elle souhaite par ailleurs développer le label et ses actions de plaidoyer, et « contribuer à la recherche appliquée sur l’innovation sociale en matière de tourisme et de solidarité internationale ».



Pour lancer cette période, l’ATES met en place une étude d’impact social, environnemental et économique du tourisme équitable à destination, la dernière datant de 2019.



Lancée fin 2023, celle-ci devrait être finalisée en 2024, avec les premières conclusions à paraitre en septembre 2024.