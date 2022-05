Le Festival du tourisme équitable et solidaire s’installe dans la Drôme

mettre l’humain au centre et la rencontre au cœur du village

Si le festival du tourisme équitable et solidaire  s’intéresse à toutes les formes d’accueil des voyageurs, il met surtout en avantUn village qui mettra en avant des séjours et voyages en petit comité, impliquant les populations locales et s’appuyant sur la solidarité internationale et l’économie sociale et solidaire (ESS).Six thématiques seront abordées lors de tables rondes et rencontres : les migrations, les impacts du tourisme sur le vivant, comment construire un séjour à impact positif, comment travailler avec les communautés sur place, le voyage en immersion et les apports des peuples du monde, pour «».À côté des rencontres et des destinations,proposera divers ateliers, projections, expositions, concert et même un bal tzigane.Le but : s’amuser, profiter d’un lieu unique et découvrir un tourisme alternatif, qui prône les échanges culturels et l’ouverture à la différence, pour un séjour fait de rencontres. Bref :