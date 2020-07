ATES : le label Tourisme Équitable® s'ouvre à tous les pros du tourisme

ATES souligne que Tourisme Équitable® est le seul label touristique à être reconnu comme tel par le Guide International des labels de Commerce Équitable.



A travers près de 50 critères, le label garantit : "une gestion équitable des achats et des partenariats, une activité qui préserve l'environnement et les ressources naturelles, une gestion démocratique et juste de l'organisation, une activité ancrée dans son territoire et bénéfique aux habitants."



Créée en 2006, l’ATES regroupe plus de 30 producteurs de voyages, des opérateurs de tourisme en France et des membres associés. L'Association est administratrice d'Acteurs du Tourisme Durable (ATD), Commerce équitable France, ISTO (organisation international du tourisme social et solidaire) et membre de l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT).