Grandir Aventure : les ados ont rendez-vous en terre inconnue !

« ce qu’on veut tous, c’est de l’incroyable, de l’atypique ! »

« On fait la valise avec les parents, on ne donne aucun indice et on laisse même un piège ou deux pour tromper sur la destination. Après les vérifications protocolaires, on supprime les téléphones, on leur met un masque et on y va !



Les Aéroports de Paris et les compagnies jouent le jeu : les jeunes n’ont accès à aucune information ni sur les étiquettes, ni à l’embarquement ou au passage de douane ».

« Au-delà de l’activité de tourisme solidaire, on veut faire vivre quelque chose. On est des passeurs d’émotions, après ça nous échappe, chacun prend ce qu’il a à prendre. Mais nous, on veut juste voir s’imprimer des émotions pour la vie ».

Si Grandir Aventure a commencé à Madagascar, c'est désormaisque propose l’agence.Pas plus, l’agence ne cherche pas à avoir un catalogue très dense. Ce qui compte, c’est l’étonnement et le grand écart entre ici et ailleurs. Car après tout,s’enthousiasme Jean-Christophe Naal. « aventure en terre inconnue » , sur le modèle de l'émission « rendez-vous en terre inconnue ».]bDepuis 2017, les jeunes peuvent partir sans savoir où. De la Namibie au Groenland, de la Mongolie à l’Ile Rodrigues, tout est possible.Vous aussi, vous êtes jaloux et vous aimeriez avoir 17 ans à nouveau juste pour ça ? On vous comprend. Et c’est là, finalement, juste là, dans ce moment que se situe la raison d’être du tourisme.