Dialogues du Tourisme Équitable : des bases pour repenser le tourisme ?

Le tourisme équitable, on sait ce que c’est.



On sait aussi à quoi il sert : à ajouter de la justice, de l’égalité entre les populations, en veillant à ne jamais se rendre indispensable mais n’être qu’un appui.



Issu du plaidoyer, le tourisme équitable est par nature militant. Il a pour but d’orienter des stratégies politiques, industrielles.



Il doit alors proposer une vraie alternative, prouver aux uns que le projet n’est pas qu’humaniste mais rentable, montrer aux autres qu’il permet d’autonomiser les populations et de valoriser le patrimoine naturel et culturel



Stigmatisé car polluant et pas nécessaire, le secteur du tourisme peut trouver une nouvelle jeunesse dans le voyage responsable et notamment le tourisme équitable.



Mais il a besoin de preuve. Entre études quantitatives et statistiques, évaluation et approche qualitative, le tourisme équitable cherche - et trouve - son modèle de calcul d’impact.



Comment savoir si les populations locales se portent mieux avec le tourisme tout en évitant la dépendance à l’industrie ? Comment calculer et connaître concrètement son impact (positive et négative) ? C’était toute la question des Dialogues du Tourisme Équitable, et c’est ce qu’abordera notre prochain article.